Abdülkadir Selvi "Erdoğan’ın seçim takvimi ve ekonomi" başlıklı yazısında önce MHP'nin 37 yıl sonra keşfettiği yüzde 10 barajını yazdı. Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Başbakan Binali Yıldırım ve AKP'li bakanlar çok kesin 'olmaz' dememişti. Sebebini ise Selvi yazdı. AKP'ye yakın yazar yüzde 50+1 endişesi sebebiyle seçim ittifakını yasal hale getirecek düzenlemeler yapılacağını yazdı.





"Seçim barajını milletvekilleri de gündeme getirmiyor, Erdoğan da o konuya değinmiyor. Oysa Devlet Bahçeli % 10 barajının çok ağır olduğunu belirterek, “Yüzde 5 mi olur, 7 mi olur, yoksa 10 mu kalır” diyerek netleştirilmesini istemişti. 12 Eylül yönetimi tarafından İslamcı ve Kürtçü partilerin önünü kesmesi için konulan yüzde 10 barajının bir anlamı kalmadı. MHP sözcüleri baraj korkularının olmadığını ifade etseler de MHP’nin 37 yıl sonra yüzde 10 barajını fark etmesi, Meral Akşener’in çıkışıyla irtibatlandırılıyor. AK Parti uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler ve Seçim Yasası üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak, oradan çıkan irade doğrultusunda üzerinde yeniden çalışılıp aralık ayında Meclis‘e sunulacak.

Buna göre:





1- Yüzde 10 barajı korunuyor.

2- Daraltılmış bölge seçim sistemi öneriliyor.

3- Seçimlerden önce ittifak yapılmasının önü açılıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da yönetimde istikrar açısından yüzde 10’un devamını savunmuştu. Ancak Bahçeli’nin tercihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemseniyor. Çünkü Erdoğan, MHP ile yakınlaşmanın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sürmesini istiyor. O nedenle baraj konusunda ne yapacağı merak ediliyor.





"Yüzde 50 artı 1 siyasetin yeni kızıl elması oldu." diyen Selvi "Öyle ki Erdoğan yükselen dalgayı gördü, Atatürk’ü ön plana çıkarma gereği duydu. AK Parti’nin bir Atatürk sorunu olmadı. AK Parti’nin Atatürk’le bir sorunu olmadı. Ama AK Parti hiç bu kadar Atatürkçü olmamıştı. Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin." ifadelerini kullandı.