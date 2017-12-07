Samanyolu Haber /Gündem / Ey Trump sen ne yapmak istiyorsun? /07 Aralık 2017 10:26

Ey Trump sen ne yapmak istiyorsun?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a "Neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil" diyerek tepki gösterdi ve "Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun" sorusunu yöneltti.

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Tayyip Erdoğan şunları dedi:

Malum Türkiye saatiyle dün gece ABD Başkanı Kudüs’le ilgili açıklamasını yaptı. Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa.  Böyle bir adımı atmak dünyada, özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar.  Tabii, ABD, aslında Birleşmiş Milletler 1980 kararını adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar ABD ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil. Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta 'mikser' görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir, barıştırmaya değil.

'PAPA İLE GÖRÜŞECEĞİM'

Telefonla görüşmelerimi sürdürüyorum. Burada sadece İslam ülkelerini değil hatta Papa'yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz. Çünkü burası aynı zamanda Hristiyanların da mabedi, onunla da bu konuyu görüşmem lazım. Sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Batı ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'yla da görüşmelerimi yapacağım. Çünkü bu artık sadece Müslümanların değil adeta insanlığın görevidir.

'GÜÇLÜ OLMAK, HAKLI OLMAK DEĞİLDİR'

 Sayın Trump, 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyorsa yanılıyordur. Güçlü olmak, haklı olmak değildir. Haklı olan güçlüdür, bunu bilmesi lazım. 

ZARRAB DAVASINA BAĞLADI

Bu kumpasların altında ve arkasında nelerin olduğunu da son zamanlarda da bu mahkeme sürecinden gayet iyi biliyoruz. Şu anda mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz. Şunda yalan söyledim, bunda yalan söyledim. Rüşvet almadım… Haftalardır aylardır ne ile meşguldü bu insanlar? 

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