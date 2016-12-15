Evren'i taklit ediyor, chp de resmen yiyor!











Siyaset bilimci Prof. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın , "Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olarak tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" sözleri ile ilgili olarak “Erdoğan her şeyin başına ‘yerli’ ve ‘milli’ koyduğu zaman çok etkili olduğunu gördü, burada da muhtarlara hitap ederken seferberliğin başına ‘milli’ koymuş” dedi. Çağrıyı “muhbir arama seferberliği” olarak niteledi.

Erdoğan’ın sözlerinin “Uluslararası kamuoyunda PKK’nın meşruiyet kazanmasına neden olacağı” açıklamasını yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı da eleştiren Oran, “Bunun anayasal bir kavram olan seferberlikle ne ilgilisi var? Seferberlik sadece devletlere karşı ilan edilir! Bu CHP’liler ‘eğitim seferberliği’ lafını da mı duymadılar?” diye konuştu.

Erdoğan’ın çağrısının toplumda etkili olup olmayacağı yönünde de değerlendirmede bulunan Oran, “12 Eylül’de de ‘ihbar edin’ dendi. Aynı şeyi yapıyor. Askeri sıkıyönetim sırasında yapılanı şimdi yapıyor” yorumunu yaptı. Oran, “Erdoğan, Kenan Evren’i taklit ediyor. CHP de resmen ‘yiyor’. Vallahi bir daha söylüyorum, Erdoğan böyle bir muhalefet karşısında az bile korkutuyor. Pes!” ifadelerini kullandı.

Bakın Oran’ın, Erdoğan’ın “milli seferberlik” ilan etmesi ile ilgili olarak T24’e yaptığı değerlendirme şöyle:

“Erdoğan her şeyin başına "yerli" ve "milli" koyduğu zaman çok etkili olduğunu gördü, burada da muhtarlara hitap ederken seferberliğin başına "milli" koymuş. Bu seferki seferberlik açık seçik bir "muhbir arama seferberliği". Ama ilginç olan o değil. İlginç olan, CHP’de üst düzey bir yetkilinin kalkıp demeç verip, “Seferberlik PKK’nın meşrulaşmasına yol açar” demesi.

Yahu, bunun anayasal bir kavram olan seferberlikle ne ilgilisi var? Seferberlik sadece devletlere karşı ilan edilir! Bu CHP’liler "eğitim seferberliği" lafını da mı duymadılar? Seferberlik ilanı anayasanın 122. maddesinde düzenlenir. Erdoğan 104. maddeden bahsediyor. Bu madde cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden bahseder; seferberlikle hiçbir ilgisi yoktur. Açıp bir okumak çok mu zor? Bu politikacılar anayasayı hiç okumamışlar mıdır?

Yahu, ayrıca, bu kadar korku olabilir mi? Bu korkunun hiçbir sınırı yok mudur? Cumhurbaşkanı vallahi korkutmakta haklı.”

Erdoğan’ın çağrısı toplumda etkili olur mu?

“Oldu bile. En azından CHP'de oldu. Md. 104'ü duyan, anayasayı bilmediği için böyle bir yetkinin cumhurbaşkanında olduğunu sandı.

Yaşayan bilir: 12 Eylül’de de aynı şey yapıldı. 12 Eylül’de de ‘ihbar edin’ dendi, Erdoğan sıkıyönetim sırasında yapılanı şimdi tekrar yapıyor. Kenan Evren’i taklit ediyor. CHP de resmen ‘yiyor’. Vallahi bir daha söylüyorum, R. T. Erdoğan böyle bir muhalefet karşısında az bile korkutuyor. Pes!”

KAYNAK: T24