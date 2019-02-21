Samanyolu Haber /Politika / 'Evrak komplosu'na kurban giden Kocamaz Mersin'de DP'nin adayı oldu /21 Şubat 2019 11:37

'Evrak komplosu'na kurban giden Kocamaz Mersin'de DP'nin adayı oldu

Evrakı İl Seçim Kurulu'na geç teslim edildiği için İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayan mevcut başkan Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin (DP) adayı olduğu kesinleşti.

SHABER3.COM

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

19 Şubat'ta evrakının İl Seçim Kurulu'na teslimi saat 17.00'den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti'den adaylığı ön plana çıkmıştı.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz'ın DP'den adaylığının kesinleştiğini söyledi. Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Evrak komplosu'na kurban giden Kocamaz Mersin'de DP'nin... Sonraki Haber >>

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:05