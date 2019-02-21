'Evrak komplosu'na kurban giden Kocamaz Mersin'de DP'nin adayı oldu

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır" dedi.





31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.





19 Şubat'ta evrakının İl Seçim Kurulu'na teslimi saat 17.00'den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti'den adaylığı ön plana çıkmıştı.





DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz'ın DP'den adaylığının kesinleştiğini söyledi. Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır" dedi.



