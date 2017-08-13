Evlilik programları kaldırılıyor mu?

RTÜK, uzun dönemdir tartışılan evlilik ve izdivaç programlarıyla ilgili tek tek kanallarla görüştü. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulan programların çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanamayacağına dair kural getirilmişti.







Sözcü’deki habere göre, RTÜK, söz konusu programlarla ilgili bu hafta harekete geçti ve kanallarla toplantılar yaptı. İlk toplantı pazartesi günü Kanal D yönetimi ile yapıldı. Kanalın toplantının ardından Asuman Dabak‘ın sunduğu ‘Gel Barışalım’programını yayından kaldırdığı ve yapımcı firmanın yeni bir format aradığı öğrenildi.





FORMAT DEĞİŞTİRDİ





Cuma günü ise buluşma sırası Star TV’deydi. Aynı durum Star TV yönetimine de söylendi ve ‘Zuhal Topal’la İzdivaç’ programının yapılmaması kararlaştırıldı. RTÜK, Perşembe günü ilk olarak Show TV ekibiyle görüştü. Kanal yöneticileri Seda Sayan’ın bu dönem izdivaç programı yapmayacağını, sadece cezaevi mağdurlarıyla ilgili bir program yapacaklarını bildirdiler.





RTÜK’ün perşembe günkü konuğu Fox TV yönetimiydi. Kanal yöneticileriyle toplantı yapan RTÜK, Seda Akgül’ün sunduğu ‘Ne Seninle Ne De Sensiz’ programının kaldırılmasını istedi. Kanal yönetimi ardından apar topar programı tatil etti. 1,5 aydı programı sunan Akgül, ara verildiğini, “Yaz dolayısıyla kısa bir ara veriyoruz. İçeriğimizi de biraz zenginleştireceğiz, değiştireceğiz, yenileştireceğiz ve tekrar en yakın zamanda karşınızda olacağız. Çok çok yakında…” sözleriyle açıkladı.





ATV İLE GÖRÜŞÜLMEDİ





Söz konusu formata sahip programlar arasında en çok tartışılanı atv’deki Esra Erol‘un sunduğu programdı. ‘Esra Erol’da’ isimli programın akıbeti henüz belli olmadı, zira RTÜK halihazırda atv ile görüşme gerçekleştirmedi. Önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanan tarafların yapacağı toplantının ardından, programın kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu…