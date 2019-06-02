İstanbul Taksim'de Gezi Parkı protestoları esnasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 6'ncı yılında anıldı.





Ali İsmail'in ailesi, sevenleri ve Ali İsmail'i unutmayanların bir araya geldiği anma merasiminde Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, "6 senedir Ali İsmail'im yok, Ali İsmail'in katledilişine göz yumanlar evlatlarına sarılabiliyorlar mı, rahat uyuyabiliyorlar mı?" diye sordu.





Anma merasimine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekii Utku Çakırözer de katıldı.







Ali İsmail Korkmaz, 2013 yılı haziran ayında Gezi protestoları esnasında polisler tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkmaz ölümünün 6'ncı yılında da unutulmadı.





"GERÇEK KATİLLER, ALİ İSMAİL'İ ÖLDÜRENLERE SAHİP ÇIKANLARDIR"





Emel Korkmaz, "Bir Ali İsmail'i katlettiğiniz, bakın kaç tane Ali İsmail var etrafınızda Ali İsmail çoğalarak buraya geliyor. Ali İsmail ölmedi, Ali İsmail yaşıyor, burada bu sokakta."





Ali İsmail'in babası Şahap Korkmaz ise, Ali İsmail'in gerçek katillerinin, Ali İsmail'i öldürenlere sahip çıkanlar olduğunu söyleyerek, "Hepsini lanetliyoruz." dedi.





Ali İsmail'i anmak için bir araya gelen vatandaşlar "Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür" sloganıyla aileye destek verdi.