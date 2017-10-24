Samanyolu Haber /Gündem / Evinin önünde saldırıya uğrayan asker şehit oldu /24 Ekim 2017 16:45

Evinin önünde saldırıya uğrayan asker şehit oldu

Diyarbakır'da evinden çıkarken vurulan Uzman Onbaşı Bilal Dicle tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

SHABER3.COM

Uzman onbaşı Bilal Dicle dün Yenişehir ilçesinde evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. 

Dicle, hastanede tedavi görüyordu.
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