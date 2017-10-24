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Evinin önünde saldırıya uğrayan asker şehit oldu
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Evinin önünde saldırıya uğrayan asker şehit oldu
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24 Ekim 2017 16:45
Evinin önünde saldırıya uğrayan asker şehit oldu
Diyarbakır'da evinden çıkarken vurulan Uzman Onbaşı Bilal Dicle tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
SHABER3.COM
Uzman onbaşı Bilal Dicle dün Yenişehir ilçesinde evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Dicle, hastanede tedavi görüyordu.
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