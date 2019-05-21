Samanyolu Haber /Gündem / Evinde eşiyle dövülüp soyulan iş adamı dehşeti anlattı /21 Mayıs 2019 10:18

Evinde eşiyle dövülüp soyulan iş adamı dehşeti anlattı

Birkaç gün önce evine giren hırsızlar tarafından rehin alınan ve yüklü miktarda parası çalınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi.

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Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklerin soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde tutulduğunu ifade eden Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi.

Soyguncuların paranın yerini öğrenene kadar kendilerine çok kötü davrandığını belirten Sarar, Yavuz Donat'a yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Alt kattaydım. Birden yüzleri maskeli, siyah giyinmiş, biri kadın silahlı 3 kişi ortaya çıktı. Sürekli 'Milyon dolar' diye bağırıyorlardı. Eşimle beni üst kata çıkardılar. Plastik kelepçeyle birbirimize bağladılar. Eşimi acımasızca dövdüler. Evliliğimizden beri hediye gelen, eşime hediye ettiğim tüm mücevherleri alıp gittiler. Plastik kelepçeyi makasla kesip kurtulduk ve polisi aradık."

'ŞÜKÜR KURBANI KESTİK'

Zehra Sarar da şunları söyledi:

"Maskeli 3 kişi birden eve girdi. Sürekli 'kasa', 'anahtar' diyerek üzerime yürüdüler. Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler. Canımızı kurtarmak için kasa anahtarlarını verdim. Kasanın yerini sormamalarından, kasanın yerini bildiklerini anladım. Bizi öldürebilirlerdi. Allah bizi korudu. Şimdi toparlanıp kendime geldim. Hayatta kaldığımız için şükür kurbanı kestik."

SOYLU: BULGARİSTAN'DA YAKALANDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soyguncularla ilgili "Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattık" dedi.
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