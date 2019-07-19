Evi yakıldı, eşi öldürüldü, işkence gördü, ‘Kovuşturmaya yer yok’ denildi





Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesinde 17 Kasım 2016 tarihinde “İçeride teröristler var” iddiasıyla polis tarafından ateşe verilen evde bulunan Hediye Ataman (43) yanarak can vermişti.





Aynı gün gözaltına alınan ve işkenceye maruz kaldığı anlatan Ahmet Ataman ise, tutuklanarak 18 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatlar Esra Akgün ve Mahmut Kaçan, Erciş Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli polis memurları, hastanedeki görevli hekim ve diğer sağlık görevlileri hakkında, "İşkence, görevi kötüye kullanma", " Öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.





Avukatların yaptığı başvuruda, müvekkillerine gözaltı sorgusunda sistematik işkence uygulandığını, gözaltındayken götürüldüğü ikamette polislerce yere yatırılarak yargısız infaz edilmeye çalışıldığı, kendisine açılan ateşle sağ omuz altından yaralandığını, olay yerine kardeşleri ile bazı sivil kişilerin gelmesiyle infaz edilmeyerek tekrar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ifadelerine yer verdi.





Yine dosyada re’sen başlatılması gereken soruşturmanın, başlatılmamasından ötürü şikayette bulundukları da yer aldı.





Avukatların yaptığı bu başvurunun ardından Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, işkence ve kötü muameleye ilişkin soruşturmada yer alan polisler S.T, A.A ve K.A.'nın beyanlarına başvurdu.





MA'nın haberine göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı ifadelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunlar kaydedildi:





“Alınan beyanlarda Muş ilinde bomba yüklü bir aracın karışmış olduğu olayın şüphelisi konumunda olan plakası anons edilen aracı yakalamak amacıyla araştırma yapıldığı, Ahmet Ataman isimli şahsın yakalandığı, daha sonra arama kararına binaen söz konusu şahsın evini aramaya gittikleri, bu sırada içeriden dışarıya el bombası atıldığı sırada Ahmet Ataman'ın merdivenlerden demir çubukların üzerine düştüğü, kaçmaya çalıştığı, bu esnada dikenli tellerin üzerine ayağı kayarak düştüğü, daha sonra operasyon bitince Ataman'ın hastaneye intikalinin sağlandığını beyan ettikleri. Bunlar göz önüne alarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."





Karara itirazda bulunuldu. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddetti. Avukatlar Kaçan ve Akgün dosyayı soruşturmanın yeniden ve etkin yürütülmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.