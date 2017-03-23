'Evet' ve 'Hayır' TV'lerde kaç dakika yer buldu?

Ekranlar ‘hayır’a kapalı mı? Hangi parti, ne kadar gösterildi?













Anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması öncesi, 17 ulusal kanalın yayınları incelendi.



1-20 Mart tarihleri arasında yapılan canlı yayınlarda Cumhurbaşkanlığı’na toplam 169, AKP’ye 301 saatlik süre ayrıldı. Referandumda “hayır” oyu kullanacağını açıklayan HDP’ye ekranlarda yer verilmezken, CHP için ise bu süre 45.5 saatte kaldı.





Demokrasi İçin Birlik tarafından yapılan araştırma Mart 2017 döneminde, 10 gün ve 20 günlük sürelerle 17 ulusal kanalın yayınları birebir izlenerek ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan ( RTÜK) alınan bilgilerle gerçekleştirildi. Haberlerde, canlı yayınlarda, röportaj ve konuklu programlarda AKP, MHP, CHP ve HDP ile, cumhurbaşkanı ve danışmanlarına ayrılan süreler ele alındı.





Araştırmada yer alan kanallar; A Haber, ATV, CNN Türk, FOX TV, Habertürk, Kanal 24, Kanal A, Kanal 7, Kanal D, NTV, Star, Show, TGRT, TRT Haber, TRT 1, TV Net, Ülke TV.





Haber bültenlerinde en çok süre AKP'ye













Araştırmaya göre 1-10 Mart tarihleri arasındaki haber bültenlerinde Cumhurbaşkanlığı'na 53,5, AKP'ye 83, CHP'ye 17, MHP'ye 14,5 saat ayrılırken HDP'ye 33 dakika ayrıldı.





Haber bültenlerinde Cumhurbaşkanlığı'na en çok yer veren kanal, A Haber; AKP'ye en çok yer veren kanal, TRT Haber; CHP'ye en çok yer veren kanal, Habertürk; HDP'ye en çok yer veren kanal, Kanal D ve MHP'ye en çok yer veren kanal ise CNN Türk oldu.





Canlı yayınlarda HDP'ye hiç söz verilmedi













1-20 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı üç, danışmanları 17, Başbakan iki, Hükümet AKP temsilcileri, vekil ve belediye başkanları 113, CHP Genel Başkanı bir, CHP temsilcileri 19, MHP temsilcileri yedi canlı programa katıldı.





1-20 Mart 2017 arası canlı yayınlarda Cumhurbaşkanlığı’na 169, AKP'ye 301,5 saat ayrılırken MHP'ye ayrılan süre 15,5 saat. Referandumda hayır diyeceklerini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne 45,5 saat ayrılırken, Halkların Demokratik Partisi'ne hiç yer verilmedi.











Bu sürelere herhangi bir programdaki canlı yayınların da eklenmesiyle ortaya çıkan tabloda cumhurbaşkanlığına ayrılan süre 101 bin 41 dakika, AKP'ye ayrılan süre 18 bin 94 dakika, CHP'ye ayrılan süre iki bin 737 dakika, MHP'ye ayrılan süre 935 dakika oldu.













TRT'de HDP yok







1-20 Mart tarihleri arasında TRT Haber'deki canlı programlarda AKP’ye 568, cumhurbaşkanlığına 321 dakika ayrıldı.

CHP, HDP ve MHP'ye canlı programlarda yer verilmedi.





Aynı tarihler arasında canlı yayınlar ve canlı programlarda ise HDP'ye yine hiç yer verilmezken, AKP'ye iki bin 522 dakika, cumhurbaşkanlığına bin 249 dakika, CHP'ye 194 dakika, MHP'ye 48 dakika ayrıldı.





1-10 Mart tarihleri arasında TRT 1'deki haber bültenlerinde HDP'ye hiç süre ayrılmadı. TGRT ve TRT Haber'deki haber bültenlerinde ise birer dakika ayrıldı.











