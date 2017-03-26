'Evet ' için camiden elektrik çalıyorlar...

İstanbul Beykoz’da, AKP’nin ve Türkiye Hukuk Platformu’nun kurduğu ‘evet’ çadırlarının elektriğinin camiden alındığı ortaya çıktı. Çadırların bitişiğindeki İstanbul Beykoz Merkez Camii’nden kablolarla elektrik çeken AKP’liler tepkilere neden olurken vatandaşlar skandal olayı videoya çekti.Caminin elektrik saatine çekilen elektrik kabloları ile çadırlara elektrik temin edilmesi 'camide siyaset' tartışmalarını akıllara getirirken, AKP’den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.Kaynak: ‘Evet’ çadırının elektriği camiden