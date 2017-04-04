Samanyolu Haber /Gündem / Evet çıkarsa hemen AKP'nin başına geçecek /04 Nisan 2017 12:21

Evet çıkarsa hemen AKP'nin başına geçecek

Hürriyet'in AKP'li yazarı Abdulkadir Selvi, referandumdan "evet" çıkması durumunda AKP'nin atacağı adımı köşesine taşıdı.

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Selvi, Erdoğan'ın ve AKP'nin başkanlık düzenlemesi sonrası söylendiği gibi 2019'u beklemeden adım atacağını ilan etti.

Selvi'nin yazısından ilgili bölümü şöyle:

Referandumda evet çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa süre içinde AK Parti’nin başına geçmesi bekleniyor.
Anayasa değişikliği yönetimde çift başlılığı kaldırmak için yapılıyor. “Madem bu kadar önemliydi, 2019’a kadar neden beklenecek sorusu” da 17 Nisan’dan sonra yanıt bulacak. 2019’a kadar beklemek gibi bir zorunluluk olmadığı söyleniyor. Bu demektir ki, Erdoğan 2019’u beklemeyecek.
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