Eve polis panzeri girdi: 2 çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi İlçesi Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakta dün saat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım’ın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu.





İki kardeşin cenazeleri Silopi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.





Cumhuriyet Savcılığı, 2 çocuğun ölümüne neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlattı