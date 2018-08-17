Samanyolu Haber /Ekonomi / Evde elektrikte 150 kilovat saati aşan yandı /17 Ağustos 2018 16:44

Evde elektrikte 150 kilovat saati aşan yandı

Konutlardaki elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçiliyor.

SHABER3.COM

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş elektrik ve doğalgaz faturalarına zam olarak yansımaya başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gündeme gelebilecek olası zamlardan dar gelirlileri korumayı amaçladığını iddia ettiği yani bir yapılanmaya gidiyor. Yeni modele göre konutlarda 1 Ekim'den itibaren elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçilecek.

Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre EPDK, elektrik dağıtım şirketleri ile temasa geçerek kademeli tarife için teknik çalışmanın yapılmasını istedi. Şirketler, faturalama sistemlerini düzenleyecek.

EPDK henüz kademeye konu tüketim miktarını belirlemedi ancak aylık 150-160 kilovatsaat olması bekleniyor. Bu miktar ve altında elektrik tüketimi olanlar olası zamlardan daha az etkilenecek, düşük fiyattan elektrik alacak. Bu miktarı aşanlar, daha yüksek bir fiyattan elektrik tüketecek. 100 metrekare bir konutta yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketiminin 150 ile 170 kilovatsaat arasında olduğu tahmin ediliyor.

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