'Ev satamıyoruz, Trump Towers'ta bile 10-12 boş daire var'

AKP’nin katma değeri yüksek ve istihdam oluşturan sektörler yerine büyümede ana taşıyıcı unsur haline getirdiği inşaat sektöründeki kriz sürüyor.







Birgün'ün haberine göre; Arz-talep dengesizliği nedeniyle konut stoku şişti. İnşaat maliyetlerindeki artışa karşılık, konut fiyatlarındaki düşüş, sektördeki darboğazı gözler önüne serdi. Sıcak paranın bol, faizin düşük olduğu dönemde yatırımcıların yoğun ilgisi konut fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirmişti. 2017 yılında ise konut fiyatları enflasyonun dahi altında kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayına ait istatistiklere göre, Türkiye’de konut fiyatları yıllık olarak yüzde 10,07 arttı. Böylece konutta yatırımcı reel olarak yüzde 2,58 zarar etmiş oldu.





Yatırımcılar büyük zarar etti





Türkiye’nin üç büyük iline bakıldığında ise İstanbul ve Ankara’da tablonun çok daha ‘vahim’ olduğu görülüyor. İstanbul’da konut fiyatları Kasım 2017 itibariyle yıllık olarak sadece yüzde 5,87 artış göstererek yatırımcısına reel anlamda yüzde 6’ya varan kayıp yaşattı. Ankara’da da konut fiyat artışları yıllık yüzde 7,16’da kalarak yatırımcısına yüzde 5 kaybettirdi. Buna karşın İzmir’de konut fiyatları bir yılda yüzde 19,51 arttı. Yatırımcı İzmir’de reel olarak yüzde 7 kazanç sağladı.





Krediyle ev alma hayali faize takıldı





Konutta bir yandan fiyatlar hızla düşerken, diğer yandan da hızla yükselen faizler krediyle ev sahibi olma hayallerini de sona erdiriyor.





Konut faizlerinin yıllık yüzde 14’ü aşarak son 2 yılın zirvesine çıkması, konutta kredili satışlara sert darbe vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde Aralık 2017 itibariyle ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,6’ya düştü. İlk defa satılan ve ikinci el konutlarda da Aralık 2017 itibariyle ciddi düşüşler gözlendi. Türkiye genelinde ‘ilk defa satılan konut’ sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. İkinci el konut satışlarında da azalış yüzde 6,5’e ulaştı.





Sokaklar resmi verileri doğruluyor





Devletin resmi istatistiklerinde yer alan veriler sokakta da kendisini net bir biçimde göstermiş durumda. Firmalar ardı ardına indirim kampanyası yapsa da, gayri menkul sektörü temsilcileri durumdan hiç memnun değil. Birgün gazetesine, Beşiktaş ve Şişli bölgesinde konut alım-satımlarının ciddi oranlarda düştüğünü ifade eden sektör temsilcileri, ülke ekonomisinin durumunun sektöre de yansıdığını, gayri menkulde yaprak kıpırdamadığını ifade ediyor.





‘Ev satıyoruz dersek yalan olur’





Gazete ilk olarak; Şişli’de faaliyet gösteren bir gayri menkul firmasını ziyaret etti. Banka faizlerinin kendilerini zor duruma soktuğunu ifade eden satış temsilcisi, “Satışlarda ve fiyatlarda durgunluk yaşanıyor. Evleri satıyoruz dersek yalan olur. Ancak burası Şişli. Ne zaman toparlanır bilmiyoruz ama bekliyoruz” dedi.





Satışlar beklenenin altında





Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren bir gayrimenkul temsilcisi ise, ev fiyatlarının düşmesine rağmen satışların beklenin altında olduğunu ifade etti. Bunu bir örnekle açıklayan satış temsilcisi, “Mecideköy’de 1 milyon 200 bin TL civarında bir konut vardı. Satışı yapılamadığı için 950 bin TL’ye düştü. Fiyatlardaki bu düşüş devam edecek gibi gözüküyor” şeklinde konuştu ve “Trump Towers’ta bile 10-12 boş daire var” diyerek faizlerin yüksek oluşunun kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.





‘Belirsizlik sektörü olumsuz etkiledi’





Beşiktaş’ta faaliyet gösteren bir gayri menkul firması da sektörün durumundan memnun olmadıklarını, “Ülkedeki belirsiz durum, bizim sektörü de etkiliyor. Satışlar düşük, evler elde kaldı. Ev de kiralayamıyoruz” sözleriyle anlattı.