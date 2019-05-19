Eurovision finaline protestolar damga vurdu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, Amerikalı şarkıcı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması damgasını vurdu.







Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.





Amerikalı şarkıcının seslendirdiği "Gelecek" (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer aldı.













Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti." ifadesine yer verildi.





Tel Aviv'deki finale damgasını vuran bir başka hareket de İzlanda'yı "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.