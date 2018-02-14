Samanyolu Haber /Gündem / Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor /14 Şubat 2018 00:06

Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor

Europol, Avrupa çapındaki çetelerin 3-5 milyar euro değerindeki kara parayı Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle akladığını açıkladı.

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 Europol Direktörü Rob Wainwright, denetçilerin ve endüstri liderlerinin bu sorunu çözmek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Wainwright'a göre bu miktar, Europol'ün Avrupa çapındaki kara para tahmini olan 110 milyar euronun yüzde 3'ü ile 4'ü arasına denk geliyor.

Fakat Wainwright bu oranın hızla arttığı uyarısında bulunuyor.

Çok sayıda kripto para birimi bulunsa da bunlardan en popüleri Bitcoin.

Geleneksel para birimlerinin aksine bu para birimlerinin arkasında merkez bankaları veya hükümetler gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar bulunmuyor.

Sanal adreslerle anonim bir şekilde yapılabilen para transferleri ise suç çetelerini bu para birimlerine çeken en büyük faktör.

Polisler bu nedenle kripto paralar kullanılarak yapılan transferleri takip etmekte çok zorlanıyor.
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