Samanyolu Haber /Gündem / Euronews Türkçe’nin yayını durduruldu /31 Ocak 2018 15:41

Euronews Türkçe’nin yayını durduruldu

Açılışı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe yayınları durduruldu. TRT'nin Euronews ile yaptığı ortaklıktan 2017 yılında ayrılmasının ardından yapılan lisans anlaşmaları gereği kanalın yayınları durduruldu. Ortaklığın bitirilmesine TRT'nin kanaldaki hisse oranının kademeli olarak azaltılması neden olmuştu.

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ortaklığı Bakanlar Kurulu kararı ile sonlandırılan Euronews Türkçe’nin yayını yapılan lisans anlaşmaları gereği durduruldu. Ortaklığın bitirilmesinde TRT’nin kanaldaki hisselerinin kademeli olarak azaltılması böylelikle kanalın Denetleme Kurulu'nda sahip olduğu söz hakkını kaybetmiş olması gösterilmişti.

AÇILIŞ TÖRENİ DOLMABAHÇE SARAYI’NDA YAPILMIŞTI
151 ülkede 24 saat yayın yapan haber kanalının açılış töreni, İstanbul Dolmabahçe Sarayı‘nda yapılmış, tanıtım törenine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dönemin Başmüzakereci Egemen Bağış, Euronews CEO'su Philip Cayla, Genel Müdür Yardımcısı Michael Peter, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve çok sayıda davetli katılmıştı.

TRT, yüzde 15,70'lik hissesiyle France Televisions (Fransa), RAI (İtalya) ve RTR'nin (Rusya) ardından Euronews'ın dördüncü büyük hissedarı olmuştu. Anlaşmanın gerekçesi şöyle anlatılmıştı: “Türkiye'nin AB'ye giriş sürecine katkı sağlamak, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasına destek olmak.” Ancak bu hisse zamanla kademeli olarak düşürülmüş kanalın denetleme kurulundaki söz hakkını kaybeden TRT ortaklığı sonlandırmıştı. Resmi Gazete'nin yer alan bakanlar kurulu kararına göre, TRT ve Euronews SA ortaklığına ilişkin karar yürürlükten kaldırılmıştı. Karar, TRT'nin yazısı üzerine bakanlar kurulu tarafından alınmıştı
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