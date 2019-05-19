Euroleague'da şampiyon belli oldu

THY Euroleague’de tarihinde ilk kez finale çıkan Anadolu Efes’in nefesi CSKA Moskova’ya yetmedi. Lacivert-Beyazlılar rakibine 89-83 kaybederek 2018-19 Euroleague sezonunda ikincilikle yetindi. Euroleague 'final four'daki 3.'lük maçında ise Real Madrid ile mücadele eden Fenerbahçe Beko, rakibine 94-75 yenilerek 4. oldu.





Şampiyon CSKA Moskova, Clyburn ve Higgins’in 20’şer sayısıyla etkili oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes’te ise Shane Larkin’in 29, Krunoslav Simon’un 15 sayısı yeterli olmadı. Maç boyunca dış atışlarda inanılmaz bir performans sergileyen Rus temsilcisinin 14/22‘lik üç sayılık isabet oranı maçın şifresiydi.





Maça ilk çeyrekte baskılı başlayan CSKA Moskova, Cory Higgins ve Will Clyburn’den bulduğu sayılarla etkili oldu. Dış atışlarda sezonun en formda günlerinden birini yaşayan Rus temsilcisi, devre biterken 8/12 üçlük yüzdesi yakaladı. Aandolu Efes ise maçın ilk bölümlerinde CSKA’nın bu etkinliğine karşılık veremedi. Lacivert-Beyazlılar adına mücadelenin en etkili isimlerinden biri olan ABD’li oyun kurucu Shane Larkin attığı sayılarla takımını maça ortak etmeye çalışsa da ilk çeyrek 29-20 CSKA Moskova’nın üstünlüğüyle sona erdi.





CSKA Moskova, ikinci çeyreğin ilk bölümlerinde de dış atışlardaki başarısını ve saha içindeki etkinliğini sürdürdü. Bir ara 13 sayılık fark (28-41) yakalayan Rus temsilcisi sık sık faul çizgisinden de sayı buldu. Anadolu Efes ise maç içindeki ilk serbest atışlarını ikinci periyodun bitmesine 6.43 kala bulabildi. Fakat bu dakikadan sonra Larkin ve Simon önderliğinde toparlanan bir Anadolu Efes izledik. Lacivert-Beyazlılar ikinci çeyreğin son 4 dakikasında CSKA’dan yalnızca 4 sayı yedi ve bu bölümde 14 sayı buldu. Ergin Ataman’ın periyodun son hücumu için çizdiği oyunda Larkin 3 sayılık atış yaparken kendisine faul yapıldı. ABD’li oyun kurucu faulden doğan serbest atışlarda isabet sağlayınca Lacivert-Beyazlılar 42-44’lük skorla ilkyarıyı sadece 2 sayı geride kapattı.





Mücadelenin üçüncü çeyreğinin başında tempo ilkyarıya nazaran biraz daha düşüktü. İlk 4 dakikalık bölümde temsilcimiz Anadolu Efes 7 sayı bulabilirken, vitesi arttıran CSKA Moskova periyodun ortasında farkı 8 sayıya kadar çıkardı. (49-57) Üç sayılık atışlardaki başarısını devam ettiren Rus temsilcisi Higgins ve Clyburn’le üst üste 2 üçlük isabet bularak bir anda farkı arttırdı ve Ergin Ataman mola aldı. Bu moladan sonra da hücumdaki etkinliği artıramayan Lacivert-Beyazlılar, Dunston’ın 4. faulünü almasıyla savunmadaki sertliğini de kaybetti ve potasında çok kolay sayılara izin vermeye başladı. Bütün bunlara rağmen 3. periyodun son anlarında toparlanan Anadolu Efes, Larkin’in son saniye üçlüğüyle farkı 6’ya indirdi. (62-68)





Son çeyreğe farkı indirmek ve tarihindeki ilk THY Euroleague şampiyonluğu için çıkan Anadolu Efes, ilk 2 dakikada biraz bocalasa da sonra yeniden toparlandı ve adeta terinin son damlasına kadar mücadele etti. Skor 77-71 CSKA lehineyken Nando de Colo’nun attığı üçlük Rus temsilcisi adına çok kritikti. Ardından gelen hücumda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman teknik faul alınca CSKA Moskova iki serbest atış sonrasında hücum hakkı elde etti. Rus ekibi bu sekanstan 4 sayı çıkardı. (71-83) Lacivert-Beyazlılar maçın son saniyesine kadar mücadelenin içinde kalsa da tamamına yakınını geride götürdüğü maçta CSKA Moskova’ya yetişemedi ve mücadeleyi 89-83 kaybederek 2018-19 Euroleague sezonunu ikinci tamamladı.