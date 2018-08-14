Samanyolu Haber /Gündem / Euro ve Dolar kuru yüzde 5'e yakın düştü /14 Ağustos 2018 10:59

Euro ve Dolar kuru yüzde 5'e yakın düştü

Merkez Bankası ve BDDK'nın önlemleriyle Euro ve Dolar kuru yüzde 5'e yakın düştü

SHABER3.COM

Dün gece 6.86 - 6.95 bandında işlem gören Dolar/TL kuru sabah erken saatlerde 6.46'ya kadar geriledi, Euro/TL kuru da 7.48 seviyelerine düştü. Böylece Dolar ve Euro'da yüzde 5'e yakın gerileme yaşandı.

Pazar günü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 'piyasayı rahatlatacak aksiyonlar alınacak' açıklamasıyla, Merkez Bankası ve Bankacalıkı Düzenleme ve denetleme Kurumu'nun (BDDK) müdahaleleri oldu. BDDK swap işlemlerine sınır getirirken, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimiyle piyasaya ilave likidite sağlandı.
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