Euro, TL karşısında rekor kırdı

Moody's'in not indirim kararı sonrası dolar 3.82'ye çıkarken, ECB kararları öncesi euro 3.7392 ile TL karşısında tarihi zirvesini gördü.



Dün piyasa beklentisine paralel gelen Merkez Bankası faiz kararı sonrası 3.79-3.80 aralığında hareketin izlendiği dolar/TL, bugün gün içinde 3.8214'e kadar yükseldi. Kur, saat 13:10'da yüzde 0.46 yükselişle 3.8113'de yer aldı.



Dünya'nın aktardığı habere göre euro/TL gün içinde 4.7392'yi gördü ve TL karşısında rekor kırdı. Euro/TL bir önceki zirvesini 3.7388 ile 16 Şubat'ta görmüştü. Euro, aynı dakikalarda yüzde 0.32 artışla 4.7256 seviyesinde işlem gördü.



Küresel piyasalarda zayıf bir görünüm çizen dolar, TL'ye destek olurken, Moody's'in not kararı negatif tarafta yer aldı. Hafta başından bu yana 90 direnci altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi 89.75'te bulunurken, euro/dolar yüzde 0.20 düşüşle 1.2387'den işlem gördü.



Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,18 primle 117.050 puandan girdi.



ECB KARARLARI BEKLENİYOR



Öte yandan küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek.



ECB'nin para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi'nin saat 16.30'da başlayacak basın toplantısında ileriye dönük ipuçlarının aranacağını dile getirdi. ECB'nin politikasını normalleştirme sürecinin, borç alma faizinin negatif bölgede olması nedeniyle zorluklar içerdiğine değinen analistler, bunun da piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu dile getirdi.