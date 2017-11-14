Samanyolu Haber /Gündem / Euro rekor üstüne rekor kırıyor /14 Kasım 2017 17:39

Euro rekor üstüne rekor kırıyor

ABD ekonomisinde gelişmelere bağlı olarak küresel düzeyde yükselen dolar, Türkiye'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının da etkisiyle 3.87 liranın üzerine çıkarken, bu sabah 4.54'ü geçerek rekor kıran euro da, öğleden sonra da yükseliş eğilimini sürdürerek 4.55'i geçti.

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Euro rekor kırıyor

Merkez Bankası’nın dün açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de yılsonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.89 düzeyinden yüzde 10.68’e, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 8.52’den, yüzde 8.65’e ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 7.98’den yüzde 8.25’e çıktı.

ABD para birimi geçen hafta tırmandığı 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86 – 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra 3.88’in üzerine çıktı. Dolar yeni günde 3.87 – 3.88 lira aralığında hareket ederken, euro da 4.5567 lira ile yeni rekor düzeye tırmandıktan sonra 4.55 liranın üzerinde tutundu.

Yeni güne yüzde 0.09 yükselişle 108 bin 952 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), dövizdeki tırmanışa karşın yükselişini sürdürdü ve yüzde 0.82 artışla 109 bin 753 puana kadar çıktı.


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