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Euro rekor kırdı, ilk kez bu rakamları gördü
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Euro rekor kırdı, ilk kez bu rakamları gördü
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02 Ağustos 2017 09:32
Euro rekor kırdı, ilk kez bu rakamları gördü
Euro/TL paritesi 4.1940 TLile tüm zamanların rekorunu kırdı.
SHABER3.COM
Sabahın erken saatlerinde Euro/TL paritesi yükselişle başladı. Daha sonra biraz gerileyen parite saat 11.37 itibariyle 4.1940 TL ile rekorunu tazeledi.
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