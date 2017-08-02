Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro rekor kırdı, ilk kez bu rakamları gördü /02 Ağustos 2017 09:32

Euro rekor kırdı, ilk kez bu rakamları gördü

Euro/TL paritesi 4.1940 TLile tüm zamanların rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

Sabahın erken saatlerinde Euro/TL paritesi yükselişle başladı. Daha sonra biraz gerileyen parite saat 11.37 itibariyle 4.1940 TL ile rekorunu tazeledi.


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