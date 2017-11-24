Euro’dan tarihi rekor!

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) “düşük enflasyon endişelerinin” artmasıyla küresel piyasalarda 111.07 yen ile Eylül ortasındaki düzeylerine gerileyen dolar, euro karşısında da zayıfladı. Euro, 1.17 dolar düzeyinden 1.1924 dolara kadar yükseldi. Fed’in son toplantısına ilişkin tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin “düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması” oldu. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda “Fed’in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği” yolunda beklentilere neden olması da, dolardan çıkışları artırdı.







Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, dün lira/dolar paritesine de yansıdı ve önceki gün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmanan dolar dün 3.90 lira düzeyine kadar indi. Jeopolitik risklerin sürmesine bağlı olarak yeniden toparlanan dolar 3.9513 liraya kadar yükseldikten sonra 3.94 – 3.95 aralığına döndü.





Euro da önceki gün yükseldiği 4.6747 liradan dün 4.61 liraya kadar indikten sonra, küresel piyasalardaki yükselişe bağlı olarak 4.7024 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi.





Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 0.88 düşüşle 105 bin 26 puandan kapattığı dünkü işlemlerin ardından yeni güne de yüzde 0.29 düşüşle 104 bin 721 puandan başladı ve haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 düşüşle 104 bin 539 puandan tamamladı.