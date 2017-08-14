Samanyolu Haber /Gündem / Etüd merkezini basan polis çocukları da terör sorgusundan geçirmiş /14 Ağustos 2017 14:55

Etüd merkezini basan polis çocukları da terör sorgusundan geçirmiş

KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin açtığı etüd merkezini basan polisin buraya gelen çocuklara yaptıkları bu kadar da olmaz dedirtti.

SHABER3.COM

Manisa'da KHK ile meslekleri ellerinden alınmış öğretmenlerin açtığı iki etüd merkezi geçtiğimiz hafta polis tarafından basılmış, öğretmenler, ders gören çocuklarla birlikte gözaltına alınmıştı. 

ÖĞRENCİLERE İŞKENCE GİBİ SORGULAMA
Aktifhaber'in ulaştığı bilgilere göre öğretmenler ve öğrenciler gözaltına alındıktan sonra Manisa Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından oldukça kötü muamelelerle karşılaştılar. 

Öğrencilere 8 saat tuvalet izni ve su verilmediği ve çocukların tek tek sorguya alındıkları öğrenildi. Tek tek sorgulanan çocuklar yaş gruplarına ayrılırken, büyük öğrenciler öğretmenleriyle aynı yerde bekletildiler.  

Kelepçeli şekilde tutulan öğretmenlere, öğrencilerinin yanında çok ağır küfürler edildiği, öğrencilerin sürekli tehdit edildiği belirtiliyor. 

Öğrencilere sürekli olarak, "Ailenizde ihraç ya da tutuklu kimse var mı, bu etüd merkezinde size ne anlatılıyordu" gibi sorular sorulduğu ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLER GBT'DEN GEÇİRİLDİ

Yaşları 18'in altında olan çocukların suçlu gibi GBT'den geçirildikleri, hatta olayı duyup gelen yakınlarının da GBT sorgusu yapıldığı belirtiliyor. Bu sırada velilerin de hakaretlere maruz kaldıkları öğrenildi. 

TUVALET BOZUK GEREKÇESİ

Velilerin çocukların 8 saat tuvalete gönderilmemesiyle ilgili yaptığı şikayet üzerine ise Emniyet yetkililerinin "tuvalet bozuktu" gerekçesine sığındıkları, gözaltı boyunca su verilmemesiyle ilgili ise sessiz kaldıkları ifade ediliyor.

İŞSİZ KALAN ÖĞRETMENLER KURMUŞLARDI

KHK ile ihraç edilen ve SGK kayıtlarına "KHK ile ihraç edilmiştir" şerhi düşülen on binlerce öğretmen işsiz durumda. Bu öğretmenlerin özel okullarda çalışmasına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da izin verilmiyor. Bu nedenle Manisa'da 12 öğretmen bir araya gelip iki etüd merkezi açmışlardı. Ancak etüd merkezleri polis baskınına uğradı ve öğretmenlerin özel teşebbüs hakları da ellerinden alındı. Üstelik bu öğretmenler şu an etüd merkezi açtıkları için üstüne üstlük tutuklandı.
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