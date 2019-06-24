Etiyopya'da başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan General Tsige öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Amhara Eyaleti'nde cumartesi akşamı yapılan darbe girişiminin lideri olduğu iddia edilen General Asamnew Tsige'nin vurularak öldürüldüğü açıklandı.





Cumartesi akşamı düzenlenen darbe teşebbüsünde Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ile Amhara Eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen dahil toplam 5 kişi yaşamını yitirmişti.





Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigusu Tilahun, General Tsige'nin pazartesi günü Amhara Eyaleti'nin başkenti Bahir Dar'da öldürüldüğünü ve darbeye teşebbüs eden diğer kişilerinse gözaltına alındığını duyurdu. Tilahun konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı. Gelişme sonrası Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın sakin bir gün geçirdiği ve ülke genelinde internete erişimin engellendiği ifade ediliyor.





Öldürülen Asamnew Tsige'nin etnik Amhara milislerini işe aldığı ve hükümet yetkililerinin bu uygulamayı sonlandırmak için toplantı yaptığı açıklanmıştı. Tsige'nin bu toplantıdan sonra harekete geçtiği belirtilmişti.





Asamnew Tsige geçen sene benzer bir darbe girişimi sonrası tutuklanmış ancak daha sonra aftan yararlanarak cezaevinden çıkmıştı. Darbeci Asamnew'ın bir hafta önce Facebook'a bir video yüklediği ve söz konusu görüntülerde Amhara halkına, diğer etnik gruplara karşı savaşmak için silahlanma çağrısında bulunduğu görülmüştü.





Başbakan Abiy Ahmed göreve geldiği Nisan 2018'den bu yana komşu ülke Eritre ile barış sağlayarak, güvenlik güçleri arasındaki hakimiyetini artırmış ve cezaevinde bulunan 13 bin siyasi suçluyu serbest bırakıp yasa dışı örgütler üzerindeki yasakları kaldırmıştı.





Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca başkent Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.





(tr.euronews.com)





