Samanyolu Haber /Dünya / Etiyopya ve Eritre arasındaki savaş bitti /16 Eylül 2018 20:09

Etiyopya ve Eritre arasındaki savaş bitti

Etiyopya ve Eritre arasındaki sınır anlaşmazlıklarından 1998'den bu yana süren savaş ve kargaşa Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanan barış anlaşmasıyla son buldu.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Cidde kentinde bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki barış anlaşmasına imzalarını attı.

Kral Selman iki lidere "Kral Abdulaziz Nişanı" tevdi etti.

İmza törenine Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da katıldı.

Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.
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