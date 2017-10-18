Samanyolu Haber /Gündem / Eti’nin kurucusu vefat etti /18 Ekim 2017 17:51

Eti’nin kurucusu vefat etti

Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı (85) Eskişehir’de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Eti’nin kurucusu vefat etti

Firuz Kanatlı bir süredir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Firuz Kanatlı’nın, eşi Gülay Kanatlı da 2 yıl önce tatil için gittiği Yunanistan’ın Simi Adası’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

FİRUZ KANATLI KİMDİR?

Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğdu. Kanatlı'nın ailesi Gümülcine‘den 1924 yılında Türkiye’ye göç ederek önce Adapazarı‘na sonra Eskişehir‘e göç etti. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Kanatlı İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.

İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu. Kanatlı askerde kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Bu arada askerliğinin son günlerinde evlendi. Firuz Kanatlı, Eti markasını seçerek 1962 yılında Eskişehir’de üretime başladı. 22 çalışanı ile 1963'te üretime geçen Eti 1972’de ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ticari unvanını aldı. 
<< Önceki Haber Eti’nin kurucusu vefat etti Sonraki Haber >>

Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...

Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?

Pakistan'da neler oluyor?

Pakistan'da neler oluyor?

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Cezaevinden mektup

Cezaevinden mektup

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:06