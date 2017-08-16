Ethem Sancak 'havuzdan çıkıyor'

Bünyesinde Star Gazetesi, Akşam, Güneş, TV 360 ve Kanal 24’ün yanısıra Lig Radyo ve bazı dergiler bulunan AKP’nin yandaş medyasının şatışının önümüzdeki günlerde duyurulucağı ifade ediliyor.





Erdoğan’ın Genel Başkan koltuğuna oturmasıyla beraber AKP MKYK üyeliğine getirilen yandaş medya patronu Ethem Sancak ES Medya’yı sattı. Şirketin kime satıldığı henüz açıklanmazken grubun CEO’su Hakan Özyürek’in satışı önümüzdeki günlerde duyuracağı ifade edildi.







Cem Küçük: Yeni patrona Allah kolaylık versin





Satışı sosyal medya hesabında duyuran Cem Küçük ise “Yeni patrona Allah kolaylık versin” dedi. Sancak, daha önce de Star medya grubuna olan ortaklığını iş adamı Fettah Tamince’ye devrederek çekilmiş, 3 yıl aradan sonra da Türkmedya Grubu’nu satın almıştı. Sancak, Star Medya Grubunu da bünyesine katarak ES Medya’yı kurmuştu.





AKP MKYK üyeliğine getirildi





Ethem Sancak, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nin yüzde 51.4 “evet” oyuyla kabul edildiğinin açıklanması sonrası yapılan ilk AKP Olağanüstü Kongresi’nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine getirilmişti.