Samanyolu Haber /Gündem / Ethem Sancak 'havuzdan çıkıyor' /16 Ağustos 2017 16:47

Ethem Sancak 'havuzdan çıkıyor'

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kontrolündeki Havuz medyasının en önemli kuruluşlarında olan Ethem Sancak’ ait ES Medya satıldı

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Bünyesinde Star Gazetesi, Akşam, Güneş, TV 360 ve Kanal 24’ün yanısıra Lig Radyo ve bazı dergiler bulunan AKP’nin yandaş medyasının şatışının önümüzdeki günlerde duyurulucağı ifade ediliyor.

Erdoğan’ın Genel Başkan koltuğuna oturmasıyla beraber AKP MKYK üyeliğine getirilen yandaş medya patronu Ethem Sancak ES Medya’yı sattı. Şirketin kime satıldığı henüz açıklanmazken grubun CEO’su Hakan Özyürek’in satışı önümüzdeki günlerde duyuracağı ifade edildi.

Cem Küçük: Yeni patrona Allah kolaylık versin

Satışı sosyal medya hesabında duyuran Cem Küçük ise  “Yeni patrona Allah kolaylık versin” dedi. Sancak, daha önce de Star medya grubuna olan ortaklığını iş adamı Fettah Tamince’ye devrederek çekilmiş, 3 yıl aradan sonra da Türkmedya Grubu’nu satın almıştı. Sancak, Star Medya Grubunu da bünyesine katarak ES Medya’yı kurmuştu.

AKP MKYK üyeliğine getirildi

Ethem Sancak, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nin yüzde 51.4 “evet” oyuyla kabul edildiğinin açıklanması sonrası yapılan ilk AKP Olağanüstü Kongresi’nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine getirilmişti.
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