Etek boyu ölçen hakimin sakal operasyonu

Hakim Mehmet Yoylu'ya avukat tepkileri ise şöyle:





"Madem o kadar atar yapıyorsun hemen kaşları göz arasında gidip sakal neden kesiyorsun be korkak . İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi"





"İstanbul Anadolu 2.iş mahkemesi hakimi. Yönetmeliğe göre "Hakimler hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" Siz bir kadının etek boyuna bakacağınıza dönüp bir aynaya baksaydınız da sakallarınızı görseydiniz. "Bu ne perhiz , bu ne lahana turşusu" demezler mi adama?"











