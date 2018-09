Ete şarbon zammı... Havuz medyasına göre karaborsacılar piyasayı ele geçiriyor

Havuz medyası tabir edilen Yeni şafak'ta yer alan haberde, "Sahip oldukları hayvan sayısıyla piyasayı etkileme gücüne sahip firmalar yerli ete son bir hafta içinde 5 lira zam yaptı. Sektörde önümüzdeki günlerde ikinci 5 liralık zam bekleniyor" dendi.





Haberde, "Yerli etteki yüksek talep artışını ranta dönüştürmek isteyen karaborsacılar, fiyat artışı yapmak için harekete geçti" ifadesi kullanıldı.







Haber şöyle devam etti:





"Piyasadaki hayvan varlığı ile fiyat belirleme gücüne sahip firmalar, yerli ete bir hafta içinde 5 TL zam yaptı. Önümüzdeki haftalarda da 5 TL'ye varan fiyatlarda yeni bir artırım planı yapılıyor. Fırsatçılar yüzünden et toptancılarında dana karkas kemikli etin fiyatı 27.5 TL'den 34-35 TL aralığına geldi. Kasaplarda kıymanın fiyatı ise 45-47 TL aralığına yükseldi.





"Vatandaşın ucuz et ihtiyacını karşılamak için devletin başlattığı et ithalatı, kur oynaklığıyla oluşan fark nedeniyle bir süredir sübvanse ile yürüyordu. Böylece 3.80-4 euro arasında yapılan ithalat 20 TL'nin altına geliyordu. Şu anda kur farkı ile oluşan maliyet 30 TL'ye kadar çıktı. Kur farkına ilave şarbon hastalığı ile gelen ithal et korkusu ise devletin ucuzlatılmış et organizasyonuna darbe vurma ihtimali taşıyor.