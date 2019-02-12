Samanyolu Haber /Ekonomi / Et üretimi üç ayda %12 düştü /12 Şubat 2019 16:08

Et üretimi üç ayda %12 düştü

TÜİK, 2018’in son çeyreğine ilişkin kırmızı et tüketim verilerini açıkladı. Verilere göre önceki yılın aynı dönemine göre et tüketimi yüzde 12 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2018 dönemine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yılın dördüncü çeyreğinde toplam kırmızı et üretimi 259 bin 672 ton olarak tahmin edildi.

Üretim, Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 23,5; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,1 oranında azaldı. Toplam içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 185 bin 324 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde sığır eti üretimi; bir önceki çeyreğe göre yüzde 21,8 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 oranında azalışla 239 bin 703 ton olarak tahmin edildi.

Koyun eti üretimi de; bir önceki çeyreğe göre yüzde 37,3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 31,2 düşüşle 17 bin 902 ton olarak tahmin edildi. 
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