Et üreticileri durur mu: Tanzim satışına biz de kırmızı etle girelim

Havuz medyasında yer alan habere göre Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ucuz yerli besi eti satışı için üreticilerin de tanzim işine girmek istediklerini söyledi.





Ette tanzim satışı başlarsa karkasta yüzde 30, şarküteride yüzde 50'ye varan indirimin söz konusu olabileceğini savunan Tunç, "İlerleyen zamanlarda fiyatı 3'e katlanan süt ürünlerini de sisteme dahil edebiliriz" dedi.







Mevcut sistemin aracılara kazandırdığını ve bu işte inanılmaz bir rant olduğunu öne süren Tunç, "Erdoğan'a görüşme talebimizi ilettik. Bu iş için düşünülecek her modele hazırız. Yeter ki üretici birlikleri bu işin içine dahil olsun" diye konuştu.





Şu anda kıymanın kilosunun dahi bazı kasaplarda 50 liraya kadar çıktığını vurgulayan Tunç, bu şekilde piyasanın da dengeleneceğini ve fiyatların vatandaşın ulaşabileceği noktaya geleceğini iddia etti