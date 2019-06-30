Samanyolu Haber /Gündem / ‘Et ithali yok’ demişti: Pakdemirli’nin sözü yalan oldu /30 Haziran 2019 10:32

‘Et ithali yok’ demişti: Pakdemirli’nin sözü yalan oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yıl 30 Kasım’da yaptığı “Bugün itibarıyla altı ay-bir yıl et ithaline gerek olmayacak” sözü altı ay sonra boşa düştü.

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14 Haziran’da çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sırbistan’dan 5 bin ton taze, soğutulmuş ve dondurulmuş büyükbaş hayvan eti alınmasına karar verildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygun, “Bakan kendi sözünü ayaklar altına aldı” diye konuştu. Aygun, hazırladığı raporla tarım politikasındaki çöküşü ithalat politikası üzerinden ortaya koydu. Türkiye’nin yüzölçümünün 11’de 1’i olan Sırbistan’dan büyükbaş hayvan eti; taze, soğutulmuş et alınacağına dikkat çeken Aygun, “Hani altı ay et ithal etmeye gerek yoktu? Vizyon, plan, strateji olmazsa verdiğiniz sözleri kendi kararlarınızla tekzip edersiniz” dedi. Aygun, “Nüfusu 7.1 milyon olan Sırbistan’dan bu kadar çok ürün ithal edecek hale geldiysek tarım iflas etmiş demektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kapatın. Utanç verici bir tablo” çağrısı yaptı.
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