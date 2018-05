Et fiyatları 50 TL'yi buldu, Bakan vaad etti: Yakında et ihraç eder hale geleceğiz

Defalarca et ithalatı yapılmasına rağmen fiyatı düşürülemeyen kırmızı et ürünleri Ramazan öncesi astronomik rakamlara çıktı.





Bu rakamlar sebebiyle devlet destekli yarım kiloluk pakette bazı marketlerde ucuz et satışına başlanan Türkiye'de Bakan Fakıbaba, ileride et ihracatı yapacakları noktaya geleceklerini savundu.





Gaziantep'te seçim gezisinde konuşan Fakıbaba, 16 yıllık AKP iktidarının tarımı ve hayvancılığı bitirdiği gerçeğini gözardı ederek şunları vadetti:

"Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu söylerken yapılan hesaplara göre söylüyorum. İnşallah hayvan sayımız hızla artacak. Hayvan sayısını artırmadan et ithalatını azaltmamız mümkün değil. Biz şu an anayı çoğaltıp yavru oluşturmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle bunların hepsi olacak. Şimdi genç kardeşlerimiz bir yılda 40 hayvanı 60 yapmış. Böyle devam edeceğiz. Biz çalışkanız ve üretken bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizin gibi değerli çiftçi kardeşlerimiz varken, devletimizin de destekleri varken, ülkemiz daha büyüyecek, gelişecek ve düşmanlarına korku salacak."