Samanyolu Haber /Ekonomi / Et alamayan vatandaş balık da alamıyor: Kilosu 25 TL oldu /08 Aralık 2018 19:23

Et alamayan vatandaş balık da alamıyor: Kilosu 25 TL oldu

Sezon ortası olmasına rağmen denizden az çıktığı iddia edilen hamsinin kilosu 5 liradan 25 liraya yükseldi.

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Sözcü gazetesi'nin haberine göre halkın balık sezonunda kırmızı et yerine tercih ettiği balığın fiyatı da son günlerde yükselince satışlar düştü. Edirne’de tezgahlarda kilosu dün 5 liradan satışa sunulan hamsi 25 liraya, 20 lira olan çinekopun fiyatı şimdi 30 liraya, 10 liraya satılan barbunun fiyatı 25 liraya, 15 lira olan palamutun fiyatı ise 20 liraya yükseldi.

Balıkpazarı Caddesi'nde Balıkçılık yapan Feridun Biztiren de fiyat artışlarını balığın denizden az çıktığına bağlayarak, “Şu anda balık yok denecek kadar az var, öyle olunca fiyat artıyor. Denizlerde balık kalmadı, havaların durumuyla da alakalı bir durum diyebiliriz” dedi.
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