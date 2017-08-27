Samanyolu Haber /Dünya / Estonya sanal para birimi Estcoint'e geçti /27 Ağustos 2017 20:06

Estonya sanal para birimi Estcoint'e geçti

Dünyada ilk kez sanal para birimi kullanılacak. Estonya, sanal para birimi olarak "Estcoint"in kullanılacağını açıkladı.

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Estonya, internet üzerinden işlem yapmayı sağlayan "Estcoint" adı verilen sanal para birimi uygulamasına geçeceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkede 3 yıldır "e-residency" uyguluyor. Yani dünyanın farklı ülkelerinden insanlara "dijital vatandaşlık" veriyor.

Başka bir ülkede yaşasa bile, Estonya'dan "dijital oturum" alan insanlar, Estonya'ya adım bile atmadan şirket kurabiliyor, ya da başka faaliyetlerde bulunabiliyor.

Şu an itibarıyla Estonya'nın 22 bin dijital vatandaşı var.

Estonya'daki E-residency Dijital Kimlik Platformu'nun başkanı Kaspar Korjus, ilk etapta sanal para birimi estcoint ile bu sistem içinde ödemelere başlanacağını duyurdu.
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