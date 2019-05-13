Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

92 yaşındaki oyuncu Eşref Kolçak evinde fenalaştı. Kolçak komşusu tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sanatçının böbreklerinin iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Usta sanatçı, geçtiğimiz Nisan ayında da hastaneye kaldırılmış, bir süre tedavi görmüştü.





Haberi duyuran Onur Akay Kolçak’ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:







“Refakatçi olmadan hastanede yalnız kalan Eşref Kolçak’a, oyuncu Semra Sima gönüllü olarak bakmak istediğini bana iletti. Kolçak’ın telefonu bile komşusunda duruyor.”