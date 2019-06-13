Samanyolu Haber /Gündem / Esra Erol’a 5 yıl hapis istemi /13 Haziran 2019 20:45

Esra Erol’a 5 yıl hapis istemi

Program sunucusu Esra Erol hakkında, yayında Özlen A. B'yi "yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği" iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı.

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Savcıya ifade veren Esra Erol basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLEDİ

Savcılık habere konu olayla ilgisi olmayan Özlen A. B’nin fotoğraflarının hukuka aykırı ifşa edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcılık Esra Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından bir yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada önümüzdeki günlerde Esra Erol hakim karşısına çıkacak.
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