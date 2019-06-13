Esra Erol’a 5 yıl hapis istemi

Savcıya ifade veren Esra Erol basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.







5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLEDİ





Savcılık habere konu olayla ilgisi olmayan Özlen A. B’nin fotoğraflarının hukuka aykırı ifşa edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcılık Esra Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından bir yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.





Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada önümüzdeki günlerde Esra Erol hakim karşısına çıkacak.