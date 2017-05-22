'Esnaf iflas bayrağı çekti' demek bile yetersiz kalıyor!

Esnaf iflas bayrağı çekti... Dört ayda 37 bin 743 esnaf kepenk indirdi





Esnaf 2017’ye kötü başladı. Borç batağına giren ve işini döndüremeyen binlerce esnaf iflas bayrağını çekerken bu alanda çalışan binlerce kişi de işsiz kaldı. Yılın ilk 4 ayında 37 bin 743 esnaf kapısına kilit vurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre kapısına kilit vuran esnaf sayısında 1144 adetlik yani yüzde 3.1’lik artış söz konusu.







Bu yılın ilk dört ayında yeni tescil yapılan esnaf sayısı ise düşüş gösterdi. Geçen yılın ilk dört ayında 100 bin 859 esnaf tescil işlemi yaparken bu yılın aynı döneminde bu sayı 94 bin 39’a geriledi.





En çok Marmara’da





Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre en dramatik yükseliş ise sicilinde değişikliğe giden esnaf sayısında yaşandı. Geçen yıl 164 bin 569 esnaf sicil değişikliğine giderken bu yıl bu sayı yüzde 264 artarak 600 bin 969’a dayandı. Yılın ilk dört ayında kapanan esnaf ve sanatkârların 8 bin 151 tanesi Marmara Bölgesi’ndeki illerde yer alıyor, bu sayı ile Marmara en fazla esnafın. Yine aynı dönemde aralarında Ankara, İstanbul, İzmir’in de yer aldığı ilk büyük beş ilde kapanan esnaf sayısı ise 10 bine dayandı. Beş büyük ilde kapanan esnaf sayısı 9 bin 768 oldu. Sadece İstanbul’da dört ayda iflas bayrağını çeken esnaf sayısı 3 bin 256’yı buldu.





‘Sokağa çıkma yasağı’ vurdu





SGK verilerine göre ise 2017’nin ilk ayında esnaf sayısı en hızlı azalan il sokağa çıkma yasaklarıyla gündemden düşmeyen Şırnak’ta yaşandı.





SGK verilerine göre Türkiye genelinde esnaf sayısı Ocak 2017’de geçen yılın aynı dönemine göre 204 bin (yüzde 10.2) azalarak 1 milyon 807 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Aralık 2016’ya göre esnaf sayısı 177 bin azaldı. Son bir yılda esnaf sayısı en fazla (60 bin) İstanbul’da azaldı. İstanbul’u; Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etmiştir. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı en hızlı (yüzde 21.4) Şırnak’ta azaldı. Şırnak’ı; Adıyaman, Zonguldak, Hakkâri ve Ankara takip etti.





Yüzde 10 azalma var





Ocak 2017’de Türkiye genelinde esnaf sayısı Ocak 2016’ya göre 204 bin (yüzde 10.2) azalarak 1 milyon 807 bine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Aralık 2016’ya göre esnaf sayısı 177 bin azaldı.