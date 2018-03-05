'Eskiden de talimat verenler vardı, ama yerine getirecek hakim savcılar yoktu'

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15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen ve 16 ay hapis yatan Hopa
Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaçar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
“Adalet Bakanlığı hakim-savcılara, ‘davada karar vermeden bana
soracaksın’ diyerek müdahele ediyor.” açıklaması değerlendirdi.
Kaçar twitter hesabından, “Şimdi beni ve benim gibileri, neden
meslekten attıklarını anladınız mı Kılıçdaroğlu” diye sordu ve şöyle
devam etti: “Çünkü daha önce; kitapçıkta yazmasa da, talimat vermek
isteyen kendini bilmezler hep vardı ama onların talimatlarını yerine
getirecek hakim savcılar yoktu.”