'Eskiden de talimat verenler vardı, ama yerine getirecek hakim savcılar yoktu'

15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen ve 16 ay hapis yatan Hopa Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaçar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Bakanlığı hakim-savcılara, ‘davada karar vermeden bana soracaksın’ diyerek müdahele ediyor.” açıklaması değerlendirdi. Kaçar twitter hesabından, “Şimdi beni ve benim gibileri, neden meslekten attıklarını anladınız mı Kılıçdaroğlu” diye sordu ve şöyle devam etti: “Çünkü daha önce; kitapçıkta yazmasa da, talimat vermek isteyen kendini bilmezler hep vardı ama onların talimatlarını yerine getirecek hakim savcılar yoktu.”