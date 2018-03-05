Samanyolu Haber /Gündem / 'Eskiden de talimat verenler vardı, ama yerine getirecek hakim savcılar yoktu' /05 Mart 2018 01:14

'Eskiden de talimat verenler vardı, ama yerine getirecek hakim savcılar yoktu'

Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Bakanlığı hakim-savcılara, ‘davada karar vermeden bana soracaksın’ diyerek müdahele ediyor.” açıklamasına cevap geldi

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15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen ve 16 ay hapis yatan Hopa Cumhuriyet Savcısı Yiğit Kaçar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Bakanlığı hakim-savcılara, ‘davada karar vermeden bana soracaksın’ diyerek müdahele ediyor.” açıklaması değerlendirdi. Kaçar twitter hesabından, “Şimdi beni ve benim gibileri, neden meslekten attıklarını anladınız mı Kılıçdaroğlu” diye sordu ve şöyle devam etti: “Çünkü daha önce; kitapçıkta yazmasa da, talimat vermek isteyen kendini bilmezler hep vardı ama onların talimatlarını yerine getirecek hakim savcılar yoktu.”

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