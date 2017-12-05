Samanyolu Haber /Gündem / Eski-yeni demediler, adının geçtiği her şirkete tedbir kararı /05 Aralık 2017 11:09

Eski-yeni demediler, adının geçtiği her şirkete tedbir kararı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 1 Aralık Cuma günü ABD'de itirafçı olan Rıza Sarraf’ın mallarına el koyma kararının ardından hemen aynı gece şirketlerine ilişkin takyidat (şirket işlemlerine tedbir) uygulaması da başlatıldığı öğrenildi.

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Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, savcılığın, ticaret müdürlüğünden Rıza Sarraf isminin yer aldığı her şirketle ilgili kararın uygulanmasını istediği öğrenildi.

Bunun üzerine Royal Denizcilik, Roysar Holding, Roysar Gıda, Roysar Altın, Are Havacılık ve Roysar Mobilya’ya takyidat konuldu. 

Bunun dışında Sarraf’ın ortak olduğu, 2016’da tasfiyeye giren Cameron Denizcilik ve Kıymetli Madenler Sanayi ile Arkla Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi’ne de takyidat uygulandığı anlaşıldı.

Sarraf, Arkla Otel’in yönetiminden 14 Mart 2016 tarihinde ayrılmıştı. Şirketin sermayesi 135 milyon liraya çıkarılmıştı.

BAKANLAR KURULU KARARIYLA TÜRK VATANDAŞI OLAN KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE DE TEDBİR

Rıza Sarraf’ın kardeşi Can Sarraf’ın Lord Metal şirketine de takyidat konuldu. Şirket 2011 yılında kurulmuştu. Lord Metal şirketinin kayıtlarına göre Muhammed Sarraf 22 Temmuz 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı oldu ve Can Sarraf ismini aldı. Can Sarraf’ın ismi daha önce Royal Denizcilik’te gündeme gelmişti. 6 Nisan 2012 tarihli kayıtlara göre Muhammed Sarraf’ın uyruğunun İran yerine Sansic adalarına alındığı bildirilmişti.
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