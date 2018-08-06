Eski Yargıtay Başkanı Alkan'ın akademisyen doktor damadı tutuklandı

Havuz medyasında yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan Işık’ın ifadelerine yer verildi.





Bank Asya’daki hesabıyla ilgili ifade veren Işık “Çocukların okul taksitlerini ödemek adına eşim A.Alkan Işık adına açılmıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Işık ABD ziyaretine ilişkin ise, “2008-2009-2010-2012-2015 yıllarında gittim. Hepsine üniversite ve kongreler için gittim. Kongreler için 5 gün kaldım. 2015 yılında ise 3 ay kaldım. ABD’ye gittiğim dönemde Pensilvanya’ya gitmedim. İstihbarat veya askeri yetkililerle temasım olmadı” dedi.