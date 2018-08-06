Samanyolu Haber /Gündem / Eski Yargıtay Başkanı Alkan'ın akademisyen doktor damadı tutuklandı /06 Ağustos 2018 09:32

Eski Yargıtay Başkanı Alkan'ın akademisyen doktor damadı tutuklandı

Gazi Üniversitesi'ndeki hizmet hareketine yakın olduğu öne sürülen kişilere yönelik son operasyonda eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın damadı Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Işık’ın da tutuklananlar arasında yer aldığı öğrenildi.

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Havuz medyasında yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan Işık’ın ifadelerine yer verildi.

Bank Asya’daki hesabıyla ilgili ifade veren Işık “Çocukların okul taksitlerini ödemek adına eşim A.Alkan Işık adına açılmıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Işık ABD ziyaretine ilişkin ise, “2008-2009-2010-2012-2015 yıllarında gittim. Hepsine üniversite ve kongreler için gittim. Kongreler için 5 gün kaldım. 2015 yılında ise 3 ay kaldım. ABD’ye gittiğim dönemde Pensilvanya’ya gitmedim. İstihbarat veya askeri yetkililerle temasım olmadı” dedi.
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