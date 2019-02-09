Eski vekilin başına 1 milyon TL ödül koydular

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre KCK ana davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve kararı onanan HDP'li eski vekil Demir Çelik, kayıplara karıştı. İçişleri Bakanlığı, ‘Terörden Arananlar Listesi'ne eklenen Çelik'i ‘yeşil listeye' koydu. 1959 Muş Varto doğumlu olan Demir Çelik, 2004'te bu ilçede BDP'den belediye başkanı seçildi. 2008'de BDP Genel Başkanı olan Çelik, 2010 yılına kadar bu görevini yürüttü. Çelik, 2011'de ise Muş milletvekili olarak TBMM'ye girdi.





24. Dönem Milletvekili Demir Çelik’in TBMM resmi sitesindeki özgeçmişi ve fotoğrafı





AĞZI BANTLI EYLEM





Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda ağzını bantla kapatarak yaptığı eylemle hatırlanıyor. Kürsüye çıkan Çelik, konuşma süresi boyunca ayakta bekleyerek ve ağzını bantlayıp protesto eylemi gerçekleştirmişti. HDP'li eski vekil hakkında, terör gruplarıyla birlikte faaliyet yürütmek, terörist cenazelerini organize etmek ve izinsiz yürüyüşe katılarak halkı kışkırtmak suçlaması bulunuyor.





Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’ne girdi. Listede kullanılan fotoğraf Çelik’in TBMM’de yer alan fotoğrafıyla aynı.

