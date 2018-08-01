Eski TRT çalışanlarına hapis cezaları çıktı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.





Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek, müzekkere arası verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski TRT çalışanları Hasan Taşar, Hasan Hüseyin Örs ve İbrahim Halil Öztürkeri'yi "silahlı terör örgütüne üyelikten" 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.





Özden Kınık'a aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, söz konusu kişilerin hükümle birlikte tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.





Tutuksuz kişilerden Kemal Erdem, Hasan Basri Erden, Mehmet Ali· Öget, Mustafa Ünal'ın 7 yıl 6, İdris Selçuk'un ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, yargılama aşamasından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık A.F'ye 1 yıl 6 ay 22 hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.





Tutuksuz Hanife Sayılır'ın bütün suçlamalardan beraat ettiği davada, gazeteciler Cavit Atasever, Cihangir Çetin, Hüsamettin Kıroğlu, Murat Kirti, Mustafa Altıntaş, Mustafa Beyhan, Mustafa Yazkan, Osman Zeybek ve Servet Dağ'ın dosyaları ayrıldı.