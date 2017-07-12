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Eski TRT çalışanlarına gözaltı kararı
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Eski TRT çalışanlarına gözaltı kararı
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12 Temmuz 2017 10:00
Eski TRT çalışanlarına gözaltı kararı
Kamu kurum ve kuruluşlarında başlatılan cadı avının bugünkü adresi TRT çalışanlarıydı
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.
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