Samanyolu Haber /Gündem / Eski TRT çalışanlarına gözaltı kararı /12 Temmuz 2017 10:00

Eski TRT çalışanlarına gözaltı kararı

Kamu kurum ve kuruluşlarında başlatılan cadı avının bugünkü adresi TRT çalışanlarıydı

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi. 
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