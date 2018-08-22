Samanyolu Haber /Spor / Eski TFF yetkilisinden kulüplere: Dikkat batıyorsunuz /22 Ağustos 2018 22:02

Eski TFF yetkilisinden kulüplere: Dikkat batıyorsunuz

Eski TFF Asbaşkanı, maddi yetersizlikler sebebiyle Türk futbolunun büyük tehlikede olduğunu söyledi

SHABER3.COM

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Asbaşkanı Kemal Zorlu, "Maddi yetersizlikler futbolumuz için büyük tehlike. Kulüplerimiz bundan 28 yıl önce de aynı şekilde yönetiliyordu. Ama bu şartlarda ayakta kalamazlar" diye konuştu. Kemal Zorlu, "Bizim o dönemde ortaya koyduğumuz ekonomik önlemler ve altyapıyı iyileştirme paketine popülist yaklaşımlar engel oldu. Gelinen noktada milli takımımızı gurbetçi oyuncular kurtarır oldu" dedi.

Skor’da yer alan habere göre, UEFA’nın en yüksek 20 futbol ülkesi üzerinde yaptığı incelemelere göre hazırlayıp, geçen yıl sonunda yayınladığı Avrupa Kulüp Futbolu raporuna göre Türkiye, kulüplerin borç rakamı olarak üçüncü sırada yer alırken, deneyimli futbol adamı Kemal Zorlu’dan hesapsız borçlanan kulüplere uyarı geldi. Altay’da yıllarda yöneticilik yapan, Merkez Danışma Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski asbaşkanı Zorlu, tam 28 yıl önce de aynı sorunların yaşandığını, o dönemde ortaya koydukları ‘Futbolda Reform Paketi’nin bugün batma noktasına gelen kulüpler için reçete niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye’de kulüplerin borç rakamlarının geçen yıl yüzde 37 artarak, yıl sonu itibarıyla 716 milyon Euro’ya ulaştığını, Süper Lig’de kulüp başına borç miktarının 39.8 milyon Euro’ya dayandığının altını çizen Zorlu “28 yıl önce bizler bütçelere denetim getirilmesini savunurken, popülist yaklaşımlardan beslenenler bize gülümsüyordu. Bugün gelinen noktada, birçok kulübümüz mali yetersizlikten dolayı transfer bile yapamıyor. Bilançolara baktığımızda kısa vadede borçlarını ödemeleri imkansız görünüyor. Bu şartlarda kulüpler ayakta kalamaz” açıklamasında bulundu.

Milli sancı yaşanıyor

Kulüplerce ihmal edilen bir konunun da altyapı programı olduğuna dikkat çeken Kemal Zorlu, bu konuda adım atılmamasının milli sancıya yol açtığını vurguladı. Zorlu, “Yıllarca önce altyapı programıyla, futbol okullarının geliştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Altyapıdan yetişen oyunculardan birinci yıl birinin, ikinci yıl ikincisinin A takımlarda oynatılmasının zorunluluk olması gerektiği fikrini ortaya attık. Bu konunun ciddiyeti ve önemi de şimdi gözler önüne serilmiştir. Ayak diretmeler devam ederse, Türk futbolu bu işten büyük zarar görecek, milli takım oluşturmakta büyük zorluklarla karşılaşılacaktır. Bugün gurbetçi sporcular olmasa doğru dürüst bir milli takım kadrosu kuramayacak duruma geldik. Ekonomik koşulların getirmiş olduğu zorluklar ve darboğaz meydandayken, konunun muhatabı olan kulüp yöneticilerinin bir an önce şapkalarını önlerine koyup düşünme zamanı geldi” şeklinde konuştu.

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