Samanyolu Haber /Gündem / Eski Pakistan Başbakanı Şerif kardeşini halefi seçti /29 Temmuz 2017 18:07

Eski Pakistan Başbakanı Şerif kardeşini halefi seçti

Pakistan'da Yüksek Mahkeme'nin yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında kamu görevlerinden men kararı vermesinin ardından istifa eden Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, kardeşi Şahbaz Şerif'i halefi olarak gösterdi.

Eski Pakistan Başbakanı Şerif kardeşini halefi seçti


İktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Nawaz Partisi Şahbaz Şerif'in başbakan adaylığını desteklerken, Şahbaz Şerif'in ilk olarak Meclis'e girmesigerekiyor.
Bu sırada eski Petrol Bakanı Şahid Hakan Abbasi'nin de geçici olarak başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.

Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk kararından sonra istifa etti

Navaz Şerif, iki yıl önce sızan Panama belgelerinde çocuklarının çeşitli offshore şirketleriyle bağlantılandırılması üzerinne başlatılan soruşturmanın ardından kamu görevlerinden men edilmişti.
65 yaşındaki Şahbaz Şerif'in başbakan olabilmesi için Pencap bölgesi valiliği görevinden istfası ve 45 gün içinde yapılabilecek ara seçimde parlamentoya girmesi gerekiyor.

Üçüncü kez Başbakanlık görevini yürüten Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı.
Görev süresini tamamlayamadı

Şerif Kasım 1990 - Temmuz 1993 döneminde ve Şubat 1997'den Ekim 1999'daki kansız darbeyle devrilene kadar başbakanlık yapmıştı.
Pakistan'da hiçbir sivil başbakan beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.
Yolsuzluk iddiaları 1980'lerden bu yana Şerif'in peşini bırakmıyor. Panama belgelerinde dile getirilen iddiaların çoğu da 1990'ların ortalarındaki federal soruşturmada ele alınmıştı.
Nisan 2016'da ifşa edilen Panama belgelerinde, Şerif'in çocuklarının offshore şirketlere ve mal beyanında yer almayan varlıklara sahip oldukları belirtilmişti. Şirketlerin Londra dahil çeşitli yerlerde emlak satın almak için para aktarımında kullanıldığı iddia edilmişti.
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