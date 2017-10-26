Samanyolu Haber /Gündem / Eski Pakistan Başbakanı Şerif hakkında tutuklama kararı /26 Ekim 2017 11:44

Eski Pakistan Başbakanı Şerif hakkında tutuklama kararı

Pakistan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi (NAB), eski Başbakan Şerif hakkında tutuklama kararı aldı.

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NAB, eski Başbakan Navaz Şerif'in hakkında açılan iki yolsuzluk davasına katılmaması üzerine tutuklanmasına karar verdi.
Eşinin Londra'da devam eden tedavisi için İngiltere'de bulunan Şerif'in, sonraki duruşma tarihi olan 3 Kasım'a kadar mahkeme karşısına çıkması gerekiyor.

KEFALET ÖDERSE TUTUKLANMAYACAK

Pakistan yasalarına göre, Şerif, 3 Kasım'dan önce kefalet ödemesi halinde tutuklanmayacak.

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin 6 hafta içinde Yolsuzluk Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırmıştı.

Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde dava açılmıştı.

Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi getirilmişti.
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