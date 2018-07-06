Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e 10 yıl hapis cezası

Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan bir mahkeme, eski Başbakan Navaz Şerif'i yolsuzluk suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum ederken yasadışı şekilde Londra'da çok pahalı emlaklar satın aldığı gerekçesiyle de 10 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Londra'daki malına mülküne federal hükümetin el koymasında da hükmedildi.







Eşinin kanser tedavisi gördüğü Londra'da bulunan Şerif'in hakkındaki yargı kararının ardından Pakistan'a geri dönmesi soru işareti haline geldi.





25 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesinde açıklanan karar, Şerif'in liderliğini kardeşi Şahbaz'a devretmek zorunda kaldığı Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisine de ağır darbe oldu.





PML-N taraftarları, yolsuzluk suçlamalarını reddederken, 70 yıllık ülke tarihinin dizginlerini elinde tutan ordunun Navaz'a bu kez 'sessiz darbe' düzenlediğini savunuyor.





Ancak madalyonun öbür yüzünde, askeri yetkililerinden sivil siyasilere dek Pakistan devletine ve yönetimine yolsuzluk damga vurmuş durumda.



